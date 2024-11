“¡No! Es muy diferente, escribir es muy diferente, totalmente diferente a Brasil. Sí, yo hago errores, a veces escribo mal, pero no sé, mejor usted me habla, yo no sé, no soy profesional, no soy de Perú, entonces no sé hablar español, estoy aprendiendo cada vez mejorando más con mis errores, no entendí”, finalizó la heredera de Ana Paula logrando responder la duda de su seguidor.