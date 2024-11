Pamela López explicó que, aunque el evento fue planificado con anticipación, Christian Cueva decidió no asistir. Según sus declaraciones, ella se comunicó con el futbolista a través de una tercera persona para pedirle S/4,870 , monto necesario para cubrir los últimos gastos de la ceremonia y la recepción. No obstante, la respuesta de Cueva fue decepcionante.

“Le pidió a su asistente que me contestara diciendo que solo pagaría por lo que sus hijos consumieran o usaran en la celebración. Yo respondí que era ilógico dividir flores, globos y otros elementos entre los invitados. Fue entonces que decidí asumir todo, como siempre lo hago”, manifestó López visiblemente indignada.

En su respuesta, Cueva intentó justificar el retraso en el pago, afirmando que estaba buscando los medios para cumplir con su compromiso financiero. “Señora Betty, ahora estoy tratando de ver la manera. Por favor, espere un poco más. Me está entrando dinero”, respondió el futbolista.

Finalmente, Pamela López señaló que esta situación ha incrementado la tensión entre ambos, especialmente porque, según ella, el jugador ha delegado su responsabilidad económica desde hace tiempo. “Siempre termino cubriendo todo para no perjudicar a mis hijos. Sin embargo, no es justo que yo sola me encargue de todo mientras él prioriza otros asuntos”, expresó.