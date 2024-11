Tommy Portugal señaló que Deyvis Orosco no solo estaría poniendo obstáculos a su primo Bill Orosco, sino también a él, debido a que ambos interpretan cumbia costeña. Según Tommy, Deyvis le tendría celos y, además, aseguró que el yerno de Jessica Newton habría intentado sabotear una de sus canciones.

Tommy Portugal no se quedó callado y lanzó fuertes declaraciones sobre Deyvis Orosco, desatando una nueva polémica en el mundo de la cumbia. Con acusaciones directas, el intérprete de "Una última vez" reveló detalles sobre los supuestos intentos de Deyvis por sabotear su carrera y la de su primo, Bill Orosco.

“Me parece mal, él ni nadie puede prohibir a otro cantar. En la competencia se ven a los bravos, los que lo evitan evidencian sus temores y limitaciones. Yo saqué una canción hace poco y pegó en redes sociales, pero al poco tiempo me llamó el compositor y me dijo que Deyvis le pidió que me bajen la canción porque él quería cantarla. Uno debe dejar que el público elija qué escuchar y competir. Eso hace ahora con su primo”, dijo en un momento para un medio local. .