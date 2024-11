La influencer no solo criticó la actitud del esposo de Cassandra Sánchez de Lamadrid , sino que también señaló que varios canales de televisión habrían cerrado sus puertas a Bill, dejando entrever que América Televisión podría ser uno de ellos.

"Nos acaban de informar que no vamos al programa. Esto estaba pactado hace tiempo, pero ya no estaremos en América Hoy, canal 4. Son 'cosas de televisión', dijeron", comentó Andrea en un video publicado con evidente tono irónico, refiriéndose a la excusa que le habría dado la producción.

La cancelación generó especulaciones inmediatas en redes sociales sobre si esta decisión tendría que ver con las recientes declaraciones de Andrea San Martín contra Deyvis Orosco . En "Magaly TV, la firme" , la empresaria se mostró contundente al criticar al cantante por la carta notarial enviada a su primo Bill, calificándolo de egoísta por no permitir que brille en la música.

"No entiendo cómo una persona que pertenece a una familia con tanta historia en la música puede bloquear a alguien que tiene talento y solo quiere crecer. Esto debería solucionarse, son familia," afirmó Andrea durante su intervención en el programa de Magaly.

La influencer no dejó pasar la oportunidad para expresar su molestia. Con un texto sobre el video que publicó, escribió: "‘Cosas que pasan en televisión’(...) Ya no vamos al programa", dejando claro que no cree en la explicación ofrecida por el equipo de producción.