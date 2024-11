Andrea San Martín no dudó en usar sus redes sociales para criticar a Deyvis Orosco tras enviar tremenda advertencia contra su primo Bill Orosco al enviarle una carta notarial donde le exige que deje de interpretar las canciones de Néctar, la agrupación de su fallecido padre.

Tras ello, Andrea San Martín se comunicó con Samuel Suárez de Instarándula y afirmó que no fue una indirecta para el cantante, más bien fue un mensaje directo. “No son indirectas, son con nombre y apellido para el cobarde que le gusta jugar con la ficción. Bastante prensa tuvo con ese jueguito de lo contrario después de la parte de Néctar nadie hubiera visto su disque historia”, dijo bastante incómoda.

Asimismo, Andrea San Martín no dudó en enviarle una tremenda advertencia a Deyvis. “Si tanto quiere que se hable de su vida de verdad... hablaremos de lo que hace detrás, no de lo que les vende... ya sabes que cuando yo empiezo NADIE me calla. Y si quieres lo etiquetas a ver si se atreve a contestar porque para tirar la piedra es bueno, pero cuando te plantas al frente suyo esconde la mano”, agregó la modelo.