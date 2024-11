Rodrigo Cuba y Ale Venturo volvieron a ser tema de conversación, pero esta vez no por las polémicas, sino por un gesto lleno de amor que el futbolista tuvo con la empresaria en su cumpleaños.

Pero eso no fue todo. En un inesperado giro, Rodrigo organizó una sorpresa única que dejó a Ale sin palabras. Con la ayuda de "El Patrón", un hombre vestido de vaquero, apareció con un ramo de rosas para la empresaria, convirtiendo un día especial en un momento inolvidable.

La sorpresa preparada por Rodrigo no estuvo exenta de emociones intensas. Mientras Ale Venturo disfrutaba del romántico detalle, la aparición de "El Patrón" tomó un giro inesperado cuando el vaquero decidió lanzar una bombarda que provocó el susto de su vida. Entre risas y gritos, Ale no pudo evitar quedar impactada, pero el gesto terminó siendo un recuerdo único que ambos compartirán para siempre.

Después del evento, Rodrigo y Ale se grabaron juntos en su camioneta, con ella sosteniendo el ramo de rosas en sus manos. "Ni maquillaje me he puesto, apurándome porque me dijo que nos íbamos rápido. Con razón", comentó Ale con una mezcla de sorpresa y emoción.