Durante una entrevista con Radiomar detrás del escenario, Pamela Franco sorprendió al expresar su interés en trabajar junto a Tilsa Lozano. "Sería genial grabar un tema juntas. Tilsa ya tiene éxito y me gustaría, ya que yo recién me estoy abriendo camino como solista. Para mí sería un placer", comentó la cumbiambera con entusiasmo.

Por su parte, Tilsa Lozano no dudó en reconocer el talento de Pamela. Con su característico sentido del humor, la ex 'Vengadora' comentó: "Yo la he escuchado cantar muchísimas veces, y como comprenderás, mis éxitos no precisamente son por mi voz. Pamela tiene una voz increíble".