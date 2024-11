Alexa, quien se hizo conocida tras revelar en el programa Magaly Medina que mantuvo una relación clandestina con Domínguez mientras él aún estaba con Pamela Franco, fue sorprendida por las cámaras del programa Todo se filtra en uno de los conciertos de la cantante. Ante la oportunidad de interactuar con la prensa, el reportero del programa no dudó en preguntarle si tenía algún mensaje para Pamela, a lo que la joven modelo, visiblemente apenada, respondió: "Yo aprendí de mi error, como lo dije. Si se me da un momento para hablar con Pamela, le pido disculpas porque nunca pude hacerlo… De manera pública, quiero pedirle disculpas a Pamela Franco, porque nunca pude hacerlo, una disculpa de mi parte y sé que le hice daño".

Sin embargo, las disculpas de Samamé no son lo único que sigue dando de qué hablar. Durante el concierto, la joven fue captada en compañía del cantante Jean Paul Zavala, vocalista de 'Los Cinco de Oro', lo que inmediatamente suscitó rumores sobre su vida amorosa. Los dos artistas fueron fotografiados muy juntos, lo que provocó especulaciones entre los asistentes al evento.

Por su parte, Christian Domínguez no se ha quedado callado ante las acusaciones que aún pesan sobre él. El cumbiambero, que se encuentra en medio de una tormenta mediática por las revelaciones de infidelidades, negó rotundamente que haya seguido en contacto con Alexa Samamé, a quien calificó como una "mentirosa". En declaraciones a un medio local, Domínguez expresó su molestia ante lo que considera falsas acusaciones. "Ahora es diferente porque no sucedió. Yo afronto mis culpas, pero no trabajo a pilas ni soy el payaso de nadie", indicó con firmeza.