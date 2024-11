¡Confirmado! Christian Cueva se lanza como cantante y anuncia concierto con Pamela Franco

En la transmisión de su programa, la conductora Magaly Medina señaló que Christian Cueva está demostrando no tener intenciones de pagar su deuda con la mamá de Pamela López y podría no hacerlo sin tener problemas al respecto.

"Christian Cueva se puede hacer el loco porque en este país no hay cárcel por deuda y no se puede hacer nada al respecto. (...) Si le has pedido a esa señora que te ha prestado de sus ahorros, ahora lo más lógico es que le devuelvas ese dinero. Además es sabido que su madre, cuando no le da plata Cueva, su madre y su padre la ayudan con la economía de sus nietos", refirió la 'Urraca'.