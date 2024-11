Magaly aclaró: “Creo que son 300 mil soles. No he revisado el documento, pero mi abogado, Benji Espinoza, está manejando el tema y, según él, esto aún no ha terminado”. Según el abogado Espinoza, al recibir la notificación de la sentencia en segunda instancia, presentaron de inmediato un recurso de nulidad.