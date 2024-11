“Es una ‘C’ y una ‘P’ (su tatuaje), que lo hice en algún momento, pero la gente me dice que me lo borre, pero no lo voy a borrar, mi hija se llama ‘Cata’. Yo no vivo de esas cosas, yo soy más ‘fresh’. Los que se han puesto una cara si es más difícil borrar”, indicó Franco ante las risas de Carloncho y Renzo Winder, conductores del pódcast.