La popular exconductora Mónica Cabrejos no dudó en manifestar su opinión sobre Christian Cueva , el futbolista de la selección peruana, generando una vez más polémica con sus declaraciones. En un reciente programa, Cabrejos fue tajante al referirse a las actitudes del jugador, utilizando una frase directa y sin rodeos que rápidamente acaparó la atención de los medios y redes sociales.

"El perro cambia de dueña, pero no de maña" fue la contundente frase de Cabrejos, dejando claro que, a su juicio, las conductas del futbolista no cambian, sin importar las nuevas circunstancias o las personas con las que se relacione. Aunque la exconductora no especificó a qué incidentes o comportamientos se refería exactamente, su comentario apuntó directamente a la imagen pública de Cueva, quien ha estado en el centro de varias controversias a lo largo de su carrera.