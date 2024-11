"Él siempre me pone así. No me va a desagradar. No sé qué responder", expresó la intérprete de "Simplemente amigos", quien, tras escuchar la declaración de amor de Christian Cueva, tomó un sorbo de agua para calmar sus emociones. "No lo he rechazado; él me pone nerviosa", agregó la cantante de cumbia.