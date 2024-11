Shirley Arica CONFIESA la verdad SI TUVO una relación con futbolista de la selección

“Nadie sabe, su nombre nunca salió ni saldrá. Es muy conocido, pero nunca lo he mencionado”, expresó Arica el pasado martes 1 de octubre. A pesar de que Carloncho insistió en obtener más detalles, la modelo admitió que el jugador en cuestión formó parte de la Selección Peruana. También reveló que este futbolista participó en el Mundial de Rusia y que su relación tuvo una duración de aproximadamente dos meses. “Nosotros sí tuvimos una relación, estuvimos como dos meses y tanto. Solo que no fue público. No fue alguien con quien pasó algo y ya no. Pero ya estoy retirada”, afirmó la influencer.