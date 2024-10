La popular conductora de televisión Magaly Medina causó revuelo en su programa tras criticar a su compañero Paco Bazán . La razón: no haber investigado a profundidad el caso de Christian Cueva y los depósitos de manutención para su expareja, Pamela López . Este enfrentamiento entre dos figuras públicas ha acaparado la atención de sus seguidores, ya que Bazán no tardó en responder al “jalón de orejas” que recibió de la ‘Urraca’. A continuación, desglosamos el polémico intercambio entre ambos y lo que se sabe sobre el caso.

"Acá no se trató de Cueva, yo no entrevisté a Cueva... entrevisté a Ludeña que ha venido a defenderse y a decir: ‘nosotros llegamos hasta acá y listo. Hemos hecho lo que correspondió.’ La señora López pidió nuestra ayuda, hablamos con el jugador y él se habría puesto al día hasta fines de septiembre y deberá hacerlo ahora cuando cobre en dos días. El club cumplió con su compromiso y más no puede hacer”, declaró Bazán en su programa, aclarando que el foco de la conversación era la posición del club y no la vida personal de Cueva.

Medina continuó con sus críticas: “Te informas un poquito, googleas, ves nuestros programas anteriores y así te sientas con el Directivo de Cienciano porque más oscureciste que aclaraste... no tenías ni la manera de refutarle. Paco, no hagas papelones, mejor sigue saltando... cuando te quieres meter un tema serio en el cual no has leído y no has investigado, haces el papelón."