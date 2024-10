Angie Arizaga y Jota Benz tienen más de tres años de relación. Los exchicos reality han logrado establecerse con un sólido romance y fruto de este, hace dos meses le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. Si bien los influencers están viviendo una bonita etapa, la popular ‘Negrita’ respondió la verdadera razón por la que no da el ‘Sí acepto’ ante el altar con el cantante.

Muchos le han preguntado a Angie Arizaga y Jota Benz la razón por la que aún no se han casado, pese a que tienen un hijo juntos y tantos años de relación. No obstante, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ sabe muy bien lo que quiere y contestó en entrevista con un medio local por qué no decide casarse aún con el hermano de Gino Assereto.