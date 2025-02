Hija de Janet Barboza y Alondra Huárac enamoran las redes y revelan si son “amigas o rivales”

La exreina de belleza, Alondra Huárac , usó su cuenta de TikTok para publicar un video de una receta saludable de panqueques que preparó con ayuda de su hermana Antonella Huárac. "Mi gente, estoy con mi hermana, mi hermana Anthonella. Nunca he hecho un TikTok con ella, pero esta vez vamos a hacer panqueques saludables, panqueques a las Huárac", se escucha decir a la menor de las Huárac.

Lizet Soto, mamá de la modelo, no dudó en comentar sobre la hermosa relación que demuestran tener las hermanas. “Las HUARAC!!! Hermosas”, se puede leer en la publicación. No obstante, los seguidores de la joven no dudaron también en hacer lo mismo en el divertido video que al final acabó mal, ya que Janet Barboza las expuso al decir que el preparado estaba crudo.