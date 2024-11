Tatiana Calmell fue coronada como en el Miss Perú 2024 tras destacarse entre las finalistas. La modelo encantó a los miembros del jurado y al público en general con su belleza e inteligencia.

Sin embargo, hace casi 11 años, Calmell vivió uno de los momentos más complicados de su carrera. Buscando un espacio en el modelaje, mujer de 29 años participó en el reality Peru’s next top model.

Este formato fue adaptado del "Next top model", el cual fue conducido por Tyra Banks en los Estados Unidos. Y aunque se anunció la realización de una segunda temporada, esta no tuvo lugar.

Sin embargo, aquel proyecto es tristemente recordado por la denuncia presentada por Tatina Calmell del Solar, quien fue eliminada del evento tras expresar su incomodidad con uno de los jurados.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Como parte del concurso, Tatiana Calmell, al igual que las otras participantes, debían de fotografiarse junto al modelo brasileño Antonio Borges en una sesión fotográfica en el mar.

Luego de haber ocurrido ello, la joven fue llamada por los miembros del jurado para que pueda expresar su experiencia y allí relataría lo incómoda que estuvo por la actitud de Borges.

"Lamentablemente, me tocó el bikini y eso hizo que me sienta mucho más incómoda, que él esté mucho más cerca a mí. No estaba cómoda y le dije que no quería que me toque", expresó.

"Yo estaba en ropa de baño y tenía media pierna al aire. Eso me incomodó bastante. Yo no quería que esto se convierta en un drama, pero resultó así porque él también se ha sentido ofendido. Yo no me sentía cómoda que él esté tocándome a mí y a las otras chicas. Si sé que me limita como modelo, pero me dolió que no me dieran una oportunidad como a otra participante. Me duele un montón", subrayó.

Lejos de recibir el apoyo, la conductora del programa Valeria de Santis fue muy dura con Tatiana. "Es una pésima foto. Definitivamente se nota que no estás segura, que estás incómoda, tienes el ceño fruncido. Tenía que ser una foto glamorosa, no una foto vulgar”, dijo.

En ese mismo sentido se manifestó Antonio Borges, expresó sentirse ofendido por la acusación. "¿El desastre del día? Tatiana. ¿Es ya una modelo? Se quedó molesta porque yo la tocaba. Estábamos haciendo un shooting de interacción. Cuando un hombre trabaja con chicas, hay que tocar. He viajado por todo el mundo, trabajé con mujeres increíbles y guapísimas. ¿Quién se cree?", comentó.

Finalmente, Tatiana Calmell fue eliminada del programa por la denuncia. En medio de lágrimas, Valeria de Santis le expresó su pena por la decisión.