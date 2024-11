Después de vivir por más de ocho años en Lima, la modelo Poly Ávila regresó a Argentina en el 2020 en medio de la pandemia de la COVID-19. Actualmente, la influencer se encuentra estudiando docencia y se alejó por completo de los reality de competencia; sin embargo, lo que más llamó la atención de ella no fue su alejamiento del espectáculo, sino su cambio total de apariencia.

Poly Ávila se ha olvidado por completo de su vida como chica reality y ahora está enfocada en sus proyectos personales, como su podcast “Intensas al mango”. En este momento de su vida, la artista ya no teme mostrarse sin una gota de maquillaje frente a sus fanáticos y fanáticas, incluso bromea con usuarios en las redes.

“Entre el look con el que salgo a la calle y la transición de mi corte de pelo, me veo y no entiendo cómo hace 10 años fui consideraba una bomba sexy”, mencionó en una de sus publicaciones de Instagram.