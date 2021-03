Magaly Medina reveló sobre sus romances como colegiala

La periodista Magaly Medina contó algunos detalles inéditos y desconocidos de su vida amorosa cuando era adolescente y de las palomilladas que solía hacer durante la etapa escolar, además confesó que rechazó a su ‘crush’ para enfocarse en sus estudios al 100%.

"¿Tuviste algún crush en el cole?", preguntó la entrevistadora a la periodista, quien también reveló información de su juventud.

La presentadora de Magaly Tv: la firme dejó en claro que siempre fue una joven tranquila, de las que siempre puso en primer lugar su educación, ante todo, hasta del amor.

"A los 11 años me gustaba un chico que vivía a la vuelta de mi casa, ninguno fue mi enamorado, era mi crush. Cuando tenía 14 años había un chico que siempre pasaba por mi casa en un auto... Una vez se me acercó después de tanto, porque yo era un poco difícil - hasta ahora - y me dijo: '¿Quieres ser mi enamorada?', y yo bien tonta, aunque me gustaba un montón, le dije: 'No porque mi papá y mi mamá quieren que yo estudie", expresó Magaly Medina.

Asimismo, la presentadora recordó a algunas amistades de su adolescencia, y la relación que aún tiene con algunos de ellos pese a la distancia y el tiempo, expresando que siempre fue bastante selectiva.

Esta información la publicó a través de su canal de YouTube, donde sorprendió al aparecer vestida de una colegiala.

Como se recuerda, a través de su canal de YouTube estrenó hace unos meses el video donde su esposo, Alfredo Zambrano y Daniela Darcourt lanzaron su versión de "Probablemente", obteniendo hasta la fecha 2 millones de reproducciones.