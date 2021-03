Esposa de "Liendrita" se despidió de cómico con desgarrador mensaje

La esposa de Guillermo Chunga más conocido como “Liendrita”, lamentó el fallecimiento del cómico, quien perdiera la vida esta madrugada de hoy domingo 7 de marzo, cuando se trasladaba como copiloto en el auto de un amigo.

El artista cómico de 23 años deja a un menor de cuatro años, el cual era llamado por él como ‘Liendria Junio’. Jaqui Mattos, viuda del artista le dedicó unos sentidos mensajes en sus redes sociales, donde expresó todo el amor que le tenía a su difunta pareja.

“Te amaré siempre mi rey, que DIOS me dé vida para cuidar proteger a tu Liendrita Junior. Te amo Colorao”, escribió la joven viuda. Además, sacó la imagen de perfil que tenía para reemplazarla por un listón negro en señal de duelo.

Luego compartió un video donde se puede ver a Guillermo Chunga dedicándole una canción, delante de familiares y amigos.

“Quiero volar contigo muy alto mi amor. Te amo hasta la eternidad”.

Viuda de cómico “Liendrita” también recibe amenazas

Presentarse en el programa de Andrea Llosa, no solo provocó que Guillermo Chunga recibiera mensajes amenazadores por Facebook, sino que su viuda ahora también es víctima de insultos.

El pasado 22 de febrero, tras emitirse el programa de ATV, la ahora viuda del cómico mandó un mensaje a Lucero, joven quien acusaba a “Lieandrita” de no firmar a su bebé tras una relación. No obstante, las pruebas de ADN demostraron en el espacio televisivo que el humorista no era el padre del menor.

“Me aguanté cada insulto, cada amenaza, cada amenaza a mi hijo, a mi familia. Ahora puedo expresar lo que tanto guardé... si soporté traer al mundo a mi hijo, sus insultos me hicieron más fuerte. La gente que me atacó, que me enviaban a mi chat privado, son más de 500 mensajes, pero hoy ante los ojos de Dios puedo decirles ‘gracias’ porque lo único que pedí fue que yo supiera toda la verdad. Estoy agradecida enormemente contigo y yo procederé con todo porque el daño emocional y psicológicamente está y tú me vas a pagar una reparación civil por todo lo que has causado”, se lee en la publicación.