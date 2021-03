Magaly Medina sobre despido de Carloncho: “Tiene que afrontar su error”

Magaly Medina dejó en claro que no celebra que alguien se quede sin trabajo, sin embargo, es necesario que las personas asuman sus errores. Esto es referencia de Carloncho, quien fue retirado de En boca de todos porque haber emitido frases machistas contra las mujeres.

Como se recuerda, el conductor protagonizó un bochornoso incidente en su programa radial, donde se refirió a las mujeres como comida. Incluso, a Rosangela Espinoza la calificó de pollo sancochado.

Estas palabras fueron rechazadas por los usuarios de las redes sociales, también por la producción de En boca de todos, que decidió retirarlo del programa.

“Es una mala noticia, Pro TV separó a Carloncho, jamás celebraré que alguien se quede sin trabajo, pero como comunicadores tenemos que afrontar nuestros errores, ser responsables por aquellas faltas que cometemos”, dij la conductora de Magaly TeVe: La Firme.

La periodista señaló que todo acto tiene consecuecias, y se deben afrontar.

“Definitivamente esa esa una consecuencia tremenda, pero es una cuestión que se deriva de un comportamiento sexista, uno no puede tolerar ese tipo de comportamientos menos en los tiempos que vivimos”, dijo.

Magaly Medina le recomendó terapia a Carloncho

Como se recuerda, hace unos días, Magaly Medina reprochó las palabras de Carloncho. Incluso, le recomendó que vaya a terapia.

“Realmente sí es lamentable, pero las cosas son así. No nos hubiéramos enterado de los comentarios si es que no los ventilábamos en este programa”, dijo.

Como se recuerda, Carloncho se dinculpó indicando que solo estaba bromeando.

“De repente él pensó que estaba conversando con amigotes, igual de cavernícolas que él, en una cantina funcionarán así”, dijo Magaly Medina..

“A mí no me pareció parodia, lo hablabas con furia, con cólera, necesitas ir al consultorio de un psicoterapeuta. No uses un medio como la radio para diseminar tus complejos”, concluyó.