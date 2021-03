Luciana Fuster es una de las ‘celebrities’ más populares en Latinoamérica

La modelo Luciana Fuster se encuentra más feliz que nunca, después de enterarse que está dentro del top 6 de las celebridades con mayor interacción en todo América Latina. El estudio fue realizado por la compañía de marketing Comscore en el 2020.

¿Qué dijo Luciana Fuster al enterarse de esta noticia?

La integrante de ‘Esto es Guerra’ mencionó que se siente muy feliz y que está llorando de la emoción.

“Yo no puedo creer esta noticia. Estoy llorando de felicidad. Los amo”, dijo la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

Luciana Fuster se irá de EEG tras propuesta de trabajo en México

Luciana Fuster asombró a sus seguidores y seguidoras al revelar que solo estará por un corto tiempo en ‘Esto es Guerra’. Y es que la modelo mencionó que ser irá a México, después de recibir una propuesta de trabajo.

La influencer expresó que aún no hay fecha exacta, pero muy pronto tendremos noticias de ello.

“En poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Yo me voy para México y me voy a trabajar”, dijo en primer momento.

En conversación con Maju Mantilla, en el programa ‘En Boca de Todos’, Luciana resaltó que no sabe la fecha exacta de su viaje, pero que sí tiene planes en México.