Christian Domínguez le dedica emotivas palabras a su hija recién nacida

El cantante de cumbia Christian Domínguez y su pareja Pamela Franco están pasando quizá el momento más feliz de sus vidas. Y es que la madrugada del jueves 4 de marzo, se convirtieron en padres de su bebé María Cataleya.

No cabe duda que los artistas son los más felices con la llegada de su hijita fuerte y sana.

El líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’ dio sus primeras declaraciones al programa de espectáculos ‘América Hoy’.

“Estamos de boleto, pero aparte de estar feliz y contento. Estoy orgulloso de Pamela, es una mamasota increíble. Ha sido parto natural”, empezó Christian.

“Estuvimos en el último control y la doctora nos dijo que todavía en una semana todavía llegaba la bebé, entonces Pamela ya estaba media tristona, yo la consolé. Hemos llegado a la casa, se ha puesto a comer una pachamanca que nos mandaron, y de verdad a los 20 minutos sintió una especie de romper la fuente, pero era un tema de membrana y ya teníamos que ir a la clínica”, añadió.

El líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’ también mencionó que en parte, “agradece” de cierta manera a la crisis que estamos pasando porque si no fuera así, él hubiera seguido trabajando en sus conciertos y quizá no iba a poder estar al lado de su pareja.

“Es una bebé súper fuerte en todo, gracias a Dios, vino con mucha salud, no ha tenido la necesidad de estar en la incubadora. He llorado demasiado, le he prometido muchas cosas. Es una cosa inexplicable. Lo único que le agradezco a la pandemia es que sabía que iba a estar con ella, porque sabía que si trabajaba en escenarios no iba a poder estar acá”, finalizó.