Maricarmen Marín sobre Mario y Vania: “Nadie cambia por nadie, uno es lo que uno es”

Mario Irivarren y Vania Bludau se han visto en el ojo de la tormenta tras mostrar una mala conducta contra miembros de la policía, actitudes que les valieron una avalancha de críticas hacia sus personas. Ante esto, la conductora de Mujeres al mando, Maricarmen Marín, decidió referirse sobre la polémica pareja.

Diversos personajes de la farándula local, así como los usuarios de las redes sociales, manifiestan que Mario Irivarren no tenía estas formas de ser e indicaron a Vania Bludau como una mala influencia.

“A mí no me gusta cuando dicen que una persona cambio por otra, porque siento que no es justo, es un comentario mezquino, nadie cambia por nadie, uno es lo que uno es”, señaló la cantante.

Por otro lado, expresó contundentemente que si uno tiene en claro sus valores no hay nadie que pueda hacerte cambiar.

“Cuando uno tiene una personalidad, una forma, cuando te enseñaron cuáles son los límites, el respeto, etc., los valores que te enseñan tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío, quien te haya criado; por más que exista otra persona alrededor, si tuviste muy claro eso (valores), lo vas a tener claro siempre”, puntualizó.

Mario Irivarren salió a defender a Vania

Hace unos días, Mario Irivarren publicó un mensaje pidiendo perdón por sus actitudes, que él mismo dijo: “no se reconocía”, ahora salió a pronunciarse sobre Vania, ya que muchas personas le han expresado que se aleje de ella por “ser una mala influencia para él”.

Cabe indicar, que desde inicio del año el ingreso a las playas ha estado restringido, como parte de las medidas para evitar más contagios de coronavirus (COVID-19). No obstante, las críticas se dieron por las respuestas que tuvo la pareja hacia los efectivos policiales.

Así que el modelo e influencer salió para poner el pecho por su pareja a través de un largo mensajes en Instagram. “Ella es luz, es energía, es alegría, es paz, es diversión, es bondad, es amor, es ternura , es fuerza , es carácter, es un sinfín de virtudes que la hacen una mujer única e increíble”, se lee al inicio del mensaje.