Mario confiesa que se canceló su participación en EEG Puerto Rico por su conducta

¿A cocachos aprendí? Después de su conducta con agentes policiales, durante una intervención, junto a su pareja, la modelo Vania Bludau, el influencer Mario Irivarren mencionó en su cuenta de Instagram todo lo que ha perdido por su comportamiento.

Mario explicó que, entre algunas oportunidades perdidas, fue la oferta de trabajar en Esto es Guerra-Puerto Rico.

“Y después de tener una de las peores semanas de mi vida, aquí estoy de vuelta. Después de haber recibido miles de insultos, haber sido suspendido de la radio, separado de Reebok y cancelada mi participación en el versus entre EEG de Perú y Puerto Rico (esa no se la sabían) siento, sin lugar a dudas, que he pagado las consecuencias de mis actos como corresponde. Porque si, actúe mal y cuando eso sucede uno tiene que hacerse responsable y asumir”, indicó Mario.

A pesar de su comportamiento, el modelo afirmó que es muy consciente de los principios y valores que tiene.

“Pero como dice el refrán: “una golondrina no hace verano”, una mala acción, un mal día, una mala decisión no te define como persona. Yo sé perfectamente la clase de persona que soy, se cuáles son los principios y los valores que me definen y eso no lo cambia nada ni nadie”.

Por otro lado, Mario se mostró agradecido por los mensajes positivos que sus fans le están enviando.

“Y así como recibí miles de insultos, también recibí miles de mensajes positivos, mostrándome su apoyo y solidaridad, mensajes de cariño y de buenos deseos, de personas que al menos un poquito me conocen, y/o personas que tienen la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva más justa, que entienden que errar es de humanos y que TODOS cometemos errores. las disculpas están dadas, las consecuencias de mis actos asumidas y la lección aprendida. Ahora, toca voltear la página y seguir adelante”, dijo el influencer en sus redes.