Bárbara Mori reveló que le gustaría volver a trabajar con Christian Meier

Bárbara Mori regresa a las pantallas tras cinco años de ausencia con “La Negociadora”, una nueva serie que estrena Claro video. La actriz esta vez está acompañada de un elenco de actores de América Latina.

“Estoy segura que les va a gustar, está muy bien hecha, tiene un buen nivel de producción que no estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica, sobre todo con este tipo de temas. La historia está muy bien escrita, quieras o no la trama te atrapa, está muy bien desarrollada”, comentó la recordada actriz que dio vida a “Rubí”.

La actriz uruguaya interpreta a Eugenia Velazco, una importante abogada criminalista que está a punto de enfrentarse con el mayor reto de su vida.

“Es enriquecedor poder interpretar un personaje que tiene tantas caras, tantos lados. Es una mujer brillante, tiene la capacidad de entrar en la mente de los criminales y contactar con la humanidad de ellos y desde ahí negociar para sacar a los rehenes”, precisó la artista.

“Todos los personajes que he interpretado, los escogí porque había algo de mí que yo tenía que trabajar a través de ellos”, añadió sobre el reto de interpretar a la abogada Velazco.

Bárbara Mori recuerda con cariño a Christian Meier

Bárbara Mori comentó que comparte una gran amistad con el actor peruano, Christian Meier, con quien protagonizó la película “La mujer de mi hermano” y la telenovela “Amores querer con avelosía”.

“Me han llegado proyectos de varias partes, pero no del Perú, y es un país al que le tengo muchísimo cariño. Las veces que he ido la he pasado muy bien. Christian es un gran amigo en Perú, con quien me encantaría volver a trabajar, hay un cariño muy grande de por medio”, remarcó.