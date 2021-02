Robotín fue humillado en programa de Ernesto Pimentel | VIDEO

Alan Castillo, más conocido como Robotín, ingresó a trabajar con Ernesto Pimentel desde este sábado. Durante el segmento, el comediante fue presa de cruel broma, donde le hicieron recordar lo sucedido en el programa de Andrea Llosa.

Como se recuerda, en el programa de la periodista, Robotín descubrió que dos de sus tres hijos no eran suyos tras hacerse una prueba de ADN.

“El primer premio para el ganador. ¡Atentos! está en juego un ADN”, dijo la Chola Chabuca, causando la risa de los presentes.

Robotín tomó con humor estas palabras. Incluso, otro cómico indicó que le gustaría ser su vecino.

Robotín llora con la 'Chola Chabuca: "Mucha gente se burla de mí"

Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, regresa hoy a los escenarios en "El Reventonazo de la Chola".

La ‘Chola Chabuca’ regresó con nuevos jales a su programa. Cuenta con la actriz argentina Bárbara Torres, más conocida como ‘Excelsa’ de “La Familia P. Luche” y a Claudia Serpa, sino también será el regreso a los escenarios de 'Robotín'.

En el espacio, 'Robotín' rompe en llanto y confiesa que mucha gente se ríe de él luego que hace unos días se enterara que no es el padre de dos de sus tres hijos.

"Mucha gente se burla de mí cuando me pongo así (llorando). Me duele porque he expuesto a mis hijas", dijo el artista popular de nombre Alan Castillo.

Sin embargo, como la función tiene que continuar para los humoristas y sacar una sonrisa al público, 'Robotín' presentó sus mejores perfomances en "El Renventonazo de la Chola".