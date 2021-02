Juliana preocupa a sus fans al ausentarse de TV porque su hijo estuvo enfermo

La periodista Juliana Oxenford sorprendió a los televidentes al ausentarse en su último programa del jueves 8 de enero.

En medio de las especulaciones por el cuál no apareció, la comunicadora decidió aclarar en su red social que fue por un problema familiar.

El hecho que no pueda salir en vivo, fue por el estado de salud de su bebé. Esta noticia preocupó a sus seguidores, quiénes esperan que su hijo pueda recuperarse pronto.

¿Qué dijo Juliana Oxenford al no aparecer en TV?

"Por favor, no hagan caso a cuentas falsas y noticias inventadas. La razón por la cual no estoy en vivo es porque mi bebé está con fiebre y tuve que quedarme con él", escribió en Twitter.

Además, la presentadora dejó en claro que no ha sido cancelada en su casa televisora: "No, no estoy enferma, no me han vetado y tampoco me he vacunado".

Por favor, no hagan caso a cuentas falsas y noticias inventadas. La razón por la cual no estoy en vivo es porque mi bebé está con fiebre y tuve que quedarme con él. No, no estoy enferma, no me han vetado y tampoco me he vacunado. — julianaoxenford (@julianaoxenford) February 19, 2021

Juliana Oxenford se pronunció fuerte sobre la vacunación a Pilar Mazzetti

"Yo en algún momento decía: o yo estoy muy contaminada en este asunto, porque siempre dudé de ella y me dije: quizá estoy dudando y ella es una heroína", indicó al inicio.

"Mándeme una carta notarial si se siente ofendida, pero alguien que sabe que está vacunada y dice: seré la última en abandonar el barco, no señora Mazzetti, usted es mitómana, hágase ver" , expresó.