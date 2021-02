Fiorella Alzamora feliz y renovada tras intervenciones estéticas

La influencer Fiorella Alzamora dejó impactados a sus seguidores al mostrar los resultados de su intervención estética, la cual se realizó en Colombia.

La modelo usó su cuenta de Instagram para compartir una historia la cual tenía el siguiente mensaje: “Fajada, pero en tacones”, además en el video se la ve caminando a tan solo 9 días de su operación.

Hace unos días, Fiorella reveló a sus fans que se sometió a una reducción de glúteos y a una remodelación de las mamas.

Pero, además, la influencer contó que también se decidió por una liposucción y una rinoplastia que le cambio levemente el perfil del rostro.

En otras historias que compartió en su Instagram, Fiorella Alzamora se mostró muy feliz al lado de su esposo, que llegó a Colombia desde Suecia, lugar donde radican.

Samahara Lobatón es otra que también se ha sometido a “arreglitos”

Otra que decidió hacer un cambio fue Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, ya que como ella misma dijo: “tras dar a luz me chupó mucho”, por ello, optó por realizar una intervención estética con ácido hialurónico.

Por otro lado, hace unos días salió a negar que se haya hecho una liposucción, y explicó el procedimiento que se realizó, ya que ella no deseaba reducir tallas, al contrario, quería aumentar dimensiones.

La influencer respondió en una de sus historias: “Para los que me preguntan... Me coloqué caderas y glúteos, no me hice lipo”.