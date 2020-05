Fiorella Alzamora reaparece con radical cambio tras quitarse ‘relleno’ del totó [VIDEO]

¡Se cansó! La modelo Fiorella Alzamora reapareció en Instagram junto al Zorro Zupe desde Suecia.

La artista narró que quiso quitarse el relleno del ‘totó’ de biopolímeros que se colocó hace algunos años y lo calificó como ‘error’.

“Yo cometí un error de ponerme un producto sin saber en la cola en el 2013”, mencionó.

Alzamora también reveló que ha estado intentando quitarse el relleno por completo, pero no ha podido:

“Ahora está grande, pero un poco más normal. Me lo he sacado dos veces y es lo que ha quedado, igual se ve gigante porque tampoco es que uno no tenga cola, tenía mis curvitas”.

“Ahora que me lo he sacado, se ha caído y la caída ha sido caída libre”, indicó bromeando Alzamora.

La modelo resaltó que se quiso hacer un retoque, pero no quiere parecer una vedette.

“Cuando salí de ahí (estética) yo sentí que tenía una panetón con pavo de Navidad incluido, como si yo quisiera ser una vedette y yo no quería ser una vedette, yo quería un poquito de cola. Ese error me llevó a muchos años de inconformidad con mi cuerpo”

“Yo me la pasé pensando ‘ay no, ¡soy vedette!’. No tengo nada en contra de las vedettes, pero yo no quería, no era mi plan”, expresó.

Echa un vistazo al video que compartió la expareja de Reimond Manco en sus redes sociales: