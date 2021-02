Mauri Stern a Tony Succar se reconcilian: “La amistad ante todo”

Ante todo, la amistad. Lo artistas Mauri Stern y Tony Succar protagonizaron un acalorado intercambio de palabras el último viernes en el programa ‘Yo soy: grandes batallas’. No obstante, ambos prefirieron resolver las cosas.

Como se conoce, el productor peruano y el exintegrante de Magneto no solo son jurados del reality de imitación “Yo soy”, sino que han desarrollado una amistad desde que empezaron en el programa de Latina, por ello, optaron por poner su hermandad luego del enfrentamiento que tuvieron por el uso del Auto-Tune.

El ganador de Latin Grammy, Tony Succar usó su cuenta de Instagram para demostrar que sentía tristeza por haber discutido con su compañero: “No quiero pelear bro”, fue lo que escribió. Ante esto, Mauri Stern decidió compartirle un emotivo mensaje.

"Siempre, siempre el cariño y la amistad antes que cualquier diferencia de trabajo. Tony Succar te veo más tarde para hablar y limpiar... no worries (no te preocupes). It's a new day (Es un nuevo día)", escribió el cantante mexicano sus redes sociales.

Cabe mencionar, que el mexicano Mauri Stern ha tenido distintas peleas con sus compañeros del jurado, ya que no siempre no toman bien sus duros comentarios hacía los participantes ‘Yo Soy: Grandes Batallas’.

Pedro Suárez Vértiz apoya a Tony Succar tras discusión con Mauri Stern

El conocido cantautor Pedro Suárez-Vértiz no dudó en enviar su apoyo a Tony Succar, quien hace poco tuvo una fuerte pelea con Stern durante el programa Yo soy.

“Tony Succar tiene toda la razón. El imitador de Bad Bunny necesita el “Autotune” pero como distorsionador de voz. No como corrector de afinación, qué es lo que interpreta Mauri”, expuso el intérprete en su cuenta de Facebook.