¿Rosalía estará junto a The Weeknd en la Super Bowl?

La Super Bowl 2021 se realizará el próximo domingo 7 de febrero y el encargado de animar en el descanso será The Weeknd. Cabe mencionar que muchos dicen que estará acompañado de Rosalía, pero él ha confirmado que hará su show solo.

El canadiense otorgó una entrevista a NFL Network y le consultaron por la posibilidad de algunos invitados especiales:

“He estado leyendo muchos rumores. No apostaría por eso. No había espacio para encajarlo en la actuación, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que así es, no hay invitados especiales”, respondió.

Cabe mencionar que la Super Bowl para The Weeknd llega en el mejor momento, pues en el 2020 se coronó como el quinto artista más escuchado del año en Spotify, sin mencionar que Blinding Lights fue la canción más escuchada a nivel global en el año pasado.

La canción fue escrita por The Weeknd junto a Max Martin y Oscar Holter y ha llegado a tener 1.500 millones de reproducciones en Spotify en el 2020 y el noveno tema más escuchado en la historia de la plataforma. En diciembre del año pasado, el artista celebró el primer aniversario de Blinding Lights con un remix junto a Rosalía.

Por su parte, Rosalía menciona que está preparando un disco. El álbum, que sus fans han nombrado como Rosalía 3 se empezará a vender en el primer trimestre del 2021.