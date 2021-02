Rossana Fernández Maldonado sobre Guty: “No hubo beso porque él no se dejó"

Rossana Fernández Maldonado recientemente lanzó su canción ‘Una y otra vez’, el cual grabó con Guty Carrera. La experimentada actriz no dudó en bromear sobre las escenas. La artista contó que el modelo no quiso escenas de beso para evitar ‘problemas’ con su novia mexicana Brenda Zambrano.

Con a penas una semana de lanzamiento en YouTube, Rossana ha causado sensación con su nuevo tema de género balada en donde hace referencia a las relaciones complicada de una mujer. Sin embargo, - en son de broma - lamentó no haberse dado un beso con Guty.

“No hubo beso porque Guty no se dejó (risas), Guty no quería beso, yo sí me lo quería chapar (risas) pero dijo que no. Yo creo que era más por su enamorada, además era un video y no era necesario el beso, no era indispensable. Pudo haber salido el beso chévere pero no atracó (risas)”, comentó entre risas la actriz y cantante en la entrevista con Gino Tassara, para América TV.

“Ahora que me dicen que él no puso el video me parece que habrá pasado algo. A mí me dejó en visto cuando le hice videíto en agradecimiento, qué habrá pasado… La gente va a creer que me muero por Guty pero no, lo cierto es que sí pudo haber beso en el video pero él me dijo ‘mejor no porque no quiero tener problemas’, así que normal él se la perdió por pisado”, señaló entre risas.

En otro momento, comentó que jamás hizo una escena desnuda en ninguna de las producciones que ha participado y ahora, a sus 43 años, “menos lo haría porque ahora soy madre”.

Rossana Fernández Maldonado confiesa que sí tuvo relaciones complicadas

Sobre ‘Una y otra vez’, que ya tiene más de 12 mil reproducciones en YouTube, Fernández Maldonado se mostró feliz por la gran aceptación que está logrando en las plataformas virtuales y reconoció que alguna vez pasó por relaciones complicadas pero “no tóxicas”.

“Creo que todos hemos pasado por situaciones complicadas, pero nunca he estado en una relación donde me hayan maltratado así feo pero si he estado en relaciones que no he podido terminar, donde tú sabes que esta relación no va más, que no fluye pero tienes la esperanza que va cambiar pero no. Está mal esperar que la otra persona cambie”, acotó Rossana.