Gian Piero Díaz no pudo contener el llanto al hablar de su fallecida abuelita

Sumamente conmovido, Gian Piero Díaz se refiriró a su abuelita Julieta Polastri, quien falleció el año pasado. En la última edición de En boca de todos, el actor señaló que su ser querido ya se encuentra tranquila.

Todo empezó cuando las conductoras del programa, Maju Mantilla y Tula Rodríguez, sorprendieron al actor con una foto de su abuelita. Ante ello, Gian Piero se uqedó sin palabras y se quebró al referirse a ella.

“Un besito para mi mami Julieta, de dónde sacaron las fotos. No lo puedo creer”, señaló el conductor de Esto es Guerra muy emocionado.

Ya más tranquilo, el artista contó que Doña Julieta falleció el año pasado, sin embargo, descartó que fue por COVID-19.

“Ya venía siendo un año duró, terminó así. Ya está tranquila, está bien. Ella era súper católica, ya está con mi abuelo Raúl”, señaló.

Gian Piero Díaz da mensaje de reflexión sobre la COVID-19

Antes de concluir, se tomó unos minutos para hablar de los cuidados que se debe tener ante el coronavirus.

“Yo quería aprovechar este momento porque la gente no se está tomando las cosas en serio. Hay personas que creen que esto es un juego, que no le dan la importancia debida, que creen que el uso de la mascarilla es una regla tonta, que la cuarentena es una pérdida de tiempo. Yo les digo una cosa, mi abuela no falleció de COVID-19, pero conozco a muchísima personas que gran parte de su familia a muerto a causa de esta enfermedad”, dijo.