Melissa Paredes quiere convertirse en la nueva “reina del mediodía”

Melissa Paredes es una de las artistas que poco a poco se ha visto consiguiendo cada meta que se ha propuesto, ya la hemos visto en la televisión actuando e incursionando en el canto, y ahora la vamos a ver al lado de Ethel Pozo y Janet Barboza en el magazine matutino “América hoy”.

La artista concedió una entrevista a un conocido medio e indicó que se siente muy alegre y agradecida con Dios por los nuevos proyectos que le están llegando.

“Siento que soy una persona muy afortunada, doy gracias a Dios todos los días por lo que me pasa. Yo vengo de abajo, soy de Ventanilla, nunca me imaginé estar donde estoy el día de hoy, y estoy muy agradecida por esas oportunidades que me da la vida”, declaró para el diario Ojo.

Por otro lado, manifestó que no se esperaba llegar tan pronto a la conducción, pero como artista siempre trabaja para escalar un peldaño más en este medio.

“Cada paso que he dado, desde que estuve en “cachuelitos” anfitrionando, luego en Miss Perú y lo gané, después pasó lo que todos ya saben, y luego estuve en programas concurso, siempre dándome a notar, porque así es el mundo de la televisión”, indicó.

Melissa Paredes quiere convertirse la nueva Gisela Valcárcel

Ante la pregunta, si su meta es convertirse en la nueva Gisela Valcárcel, Paredes expresó que la valla es muy alta y que todas de alguna manera quieren llegar a ser como ella.

Asimismo, en otra entrevista para El Popular manifestó estar lista para las críticas que lleguen con su participación en el programa.

“Sí, soy consciente de que habrá críticas en este tipo de espacios, estoy acostumbrada a ellas, buenas y malas, creo que son bienvenidas. No puedo gustarle a todo el mundo.