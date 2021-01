Melissa Paredes muestra en redes su rostro sin una gota de maquillaje

La actriz Melissa Paredes asombró a sus fanáticos y fanáticas al revelar su cara sin una gota de maquillaje. Y es que los que siguen a la modelo casi siempre la ven usando cosméticos, por lo que se asombraron al verla ‘al natural’.

¿Por qué Melissa Paredes subió un video sin nada de maquillaje?

Uno de sus seguidores le preguntó a la actriz su usaba extensiones o máscara de pestañas.

Tras esta consulta, la actriz resaltó que no usa extensiones de pestañas.

“No, no tengo extensiones, son mis pestañas, pero me compré una nueva máscara de pestañas en Sephora (tienda de cosméticos en Estados Unidos) [...] y me encantó”, mencionó Melissa.

La artista también mencionó que se hizo microblanding en las cejas.

“Me hice microblading, en diciembre me hice mi primera sesión, ni bien llegué de Estados Unidos me hice el segundo retoque, por eso se nota mucho, pero la otra semana ya no se notará así”, dijo la artista.

Melissa dedica emotivo mensaje a Rodrigo Cuba tras fichar por la César Vallejo

Después que Rodrigo Cuba mencionara que fue fichado por la César Vallejo, Melissa Paredes le dedicó en dedicarle un romántico mensaje. En sus redes sociales, la joven le dedicó tiernas palabras al padre de su hija.

Como se sabe, el futbolista estuvo jugando por el Atlético Zacatepec de México, pero ahora defenderá los colores de la UCV.

“Muy felices por ti mi amor. A darle con todo en este gran equipo”, expresó Melissa Paredes.