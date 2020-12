Melissa Paredes y Rodrigo pasan románticas vacaciones en bosques congelados

La actriz Melissa Paredes y su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba están pasando unas románticas vacaciones en Estados Unidos.

Se sabe que los tórtolos llegaron a Disney para celebrar su aniversario, pero después fueron hasta el estado de Nevada para conocer Mount Rose Summit.

El futbolista y la modelo narraron que sabían que haría frío, pero no en nivel extremo. A pesar que no contaron con la ropa especial para el clima, se animaron a salir de su auto y deslizarse por la nieve.

“¡La pasamos increíble, aunque congelados de frío! No bajamos a Mia del carro porque hacía demasiadooooo frió y no le compramos ropa de nieve nosotros tampoco estábamos con ropa de nieve, pero somos adultos y aguantamos jajaja (obvio Mia no estaba sola en el carro para los ocurrentes)”, indicó la artista en su cuenta oficial de Instagram.

La artista también se animó a compartir diferentes videos en sus historias para que sus seguidoras y seguidores puedan ver cómo pasaron sus vacaciones en familia.

Durante la semana, Melissa y Rodrigo fueron a Disney para celebrar su aniversario de bodas. La pareja compartió las fotos del hermoso momento que disfrutaron en familia.

Melissa Paredes a Jefferson Farfán: “Con mi esposo ahí nomás”

En conversación con el programa ‘América Hoy’, Melissa Paredes habló sobre las parrilladas o fiestas que hace el futbolista Jefferson Farfán y reveló que le cae muy bien ‘La Foquita’, pero que no le gusta que su esposo asista a sus ‘reuniones’:

“Muy lindo Jefferson, yo sigo a Jefferson, le doy like a Jefferson, pero con mi esposo ahí nomás”, agregó.