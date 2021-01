Magaly cuenta que cuando estuvo separada de su esposo: "Me enteré que estaba con una amiga"

La presentadora de espectáculos Magaly Medina, sorprendió a sus televidentes al contar su historia de amor con su esposo, el cuál, fue inspiración para el nuevo sencillo que estrenará Alfredo Zambrano y Daniela Darcourt.

¿Por qué Magaly Medina se separó de su esposo?

La presentadora de televisión dio a conocer cómo surgió el fin de su romance con el notario.

"Teníamos carácter muy fuerte. Ya me había cansado de ir y venir. Era un juego que me aburrí, me cansé. Dije, esto no se puede prolongar más y decidí que no iba más", contó la comunicadora.

"Me fui un tiempo a España. Cuando regresé, me enteré que estaba con una amiga, la hospedó en su casa. Viajó con ella a Brasil", agregó Medina entre risas.

Sin embargo, la figura de ATV recalcó que ambos eran solteros y tenían derecho de salir con diferentes personas: "Él pudo salir con cincuenta mil y yo 100 mil. No había problema".

Durante el periodo de separación, luego de un tiempo, el notario decidió reconquistarla y la invitó de viaje a Hawai, sin imaginar Magaly que le pediría la mano.

Magaly Medina en Instagram mostró avance del videoclip de su esposo y Daniela Darcourt

La conductora compartió en su plataforma digital un adelanto del vídeo que lanzará en su programa sobre el tema 'Probablemente' de su esposo y Daniela Darcourt.

De acuerdo a lo expuesto por Magaly, la canción que escogieron se debe a su historia de amor, y duro momento que vivieron al estar separados: “Sobre la historia de la canción, ¿por qué ‘Probablemente’? Esa canción habla de los meses de separación, estuvimos 8 meses separados”.

“ESTE VIERNES. Atentos que se viene algo increíble con Daniela Darcourt”, escribió la Medina. En la grabación se ve a la conductora y a su esposo, protagonizando un romántico clip musical.