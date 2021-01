Esposo de Magaly y Daniela Darcourt muestran avance de su nuevo tema | VIDEO

Daniela Darcourt emocionada confirmó el pronto estreno de su nuevo sencillo con el notario Alfredo Zambrano.

Ante ello, Magaly Medina en su cuenta de Instagram sorprendió al revelar un poco del videoclip que protagonizó junto a su esposo para la canción de la salsera.

Por medio de su red social, la intérprete de 'Señor mentira' respondió la consulta de un usuario si era verdad que lanzaría un nuevo tema.

“¡Verdadero! He tenido que postergarlo mucho por toda la situación y el contexto que estamos viviendo. Ahora volvimos a la cuarentena, pero ya sale”, sostuvo la joven.

“Está quedando súper chévere. De verdad, les va a gustar”, agregó la cantante, quien a inicios de enero confirmó que venía varias sorpresas para este año.

Magaly Medina en Instagram mostró emocionada el videoclip de su esposo y Daniela Darcourt

Por su parte, la presentadora de televisión compartió en su plataforma digital un adelanto de un vídeo que lanzará el viernes en su programa.

“ESTE VIERNES. Atentos que se viene algo increíble con Daniela Darcourt”, escribió la Medina. En la grabación se ve a la conductora y a su esposo, protagonizando un romántico clip musical.

¿Daniela Darcourt estará en 'Esto es guerra'?

Otra de las preguntas que respondió la cantante fue sobre un posible ingreso a “Esto es guerra”, esto luego que su colega Yahaira Plasencia fuera presentada como un nuevo “jale” el pasado martes.

“¡Falso! Me hubiera encantado, en algún momento lo conversé. Me hicieron la propuesta esta vez, pero tengo muchos planes, se me cruzaron con muchas cosas y para dejar esa puerta abierta, esta vez no”, comentó Daniela.