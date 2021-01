Karen Schwarz emocionada presentó a su papá por primera vez

Karen Schwarz recibió sus 37 años contenta por la etapa que está viviendo con su familia, pese a estar lejos de su esposo Ezio Oliva, quién se fue a Estados Unidos en busca de sus sueños.

Al ser una fecha especial, la modelo emocionada presentó a su padre por primera vez, a través de su cuenta de Instagram.

La presentadora de 'Yo Soy' grabó un reflexivo vídeo por su cumpleaños, contando algunas anécdotas y cambios generados en su vida por la pandemia.

¿Quién es el papá de Karen Schwarz?

Por medio de unas historias y preguntas de sus seguidores, la conductora sorprendió a su público compartiendo una tierna imagen de la videollamada que tuvo con su progenitor.

La figura de Latina confesó que Aldo Schwarz no vive en el extranjero y es peruano. A su vez, mantienen una buena relación.

"Él es mi papi! Y no vive e otro país, vive en Perú", sostuvo la ex Miss Perú, mientras se ve a su padre sonriente en la fotografía.

Karen Schwarz en Instagram dio fuerte respuesta tras ataque de una usuaria

“La maternidad no es excusa para destruirte así”, le dijo una cibernauta, quien se refería a su peso. Pero esto no fue todo, ya que después de escribir este ‘mensaje’, empezó a calificar y poner ofensivos apodos a la conductora.

Karen no pensaba colocar los comentarios y ocultar el nombre de la persona, pero a los minutos cambió de opinión.

“¿Y por qué lo pongo en mis redes sociales? Porque creo que es importante que ya no normalicemos lo que nos está pasando como mujeres, al contrario; hablarlo, exponerlo. No porque nos duela, a mí en lo particular me duele cero, pero sí lo que quiero es visualizar”. “Si a ti por A o B también te pase lo mismo, háblalo, que no te de vergüenza”, mencionó en su red social.