Mónica Cabrejos: "He decidido no tener hijos"

Mónica Cabrejos es caracterizada por no tener pelos en la lengua y hablar de la sexualidad sin tapujos. Siempre ha dejado en claro que disfruta de su soltería y que no tiene pensado tener hijos. A sus 44 años, la conductora de Al sexto día 2021 sabe lo que quiere para su vida y revela por qué tomó la decisión de no ser madre.

La periodista señaló que le va muy bien en el amor, y aunque no confirma que tiene pareja, deja en claro que tiene muchos amigos.

"Me enamoro y me desamoro, todo pertenece a mi vida personal. Es gente que no está en pantalla, prefiero mantenerlos fuera de la luz de las cámaras", señaló a El Popular.

Mónica Cabrejos no quiere tener hijos

Consultada por si tiene pensado adoptar o tener hijos, Cabrejos aclaró que la decidión la tiene presente desde hace mucho.

"Yo he adoptado mi perrita, estoy feliz. ¿A un niño? No. Estoy contenta con mi individualidad. ¿Si he descartado la maternidad? sí, hace bastantes años. He decidido no tener hijos", remarcó.

"Me gusta mi vida como está. Soy responsable de mí, de mis cosas, de mis tiempos. Soy una persona egoísta, para qué voy a tener hijos si no siento que tengo la capacidad de entregar todo el amor, tiempo y la dedicación a ese ser. Uno tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que puede", señaló la escritora, quien no se preocupa en la diferencia de edades cuando se trata de una relación.

"Nadie está preocupado por la edad, hay que servirse todo lo que puedas", señaló Mónica fiel a su estilo.