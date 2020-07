Mónica Cabrejos arremete contra chicos reality: “EEG es quien ayuda, no ellos”

Mónica Cabrejos no tiene pelos en la lengua, así que ya estamos acostumbrada a escucharla de decir su opinión a diestra y siniestra. En esta ocasión la conductora de radio Capital hizo hincapié en que el reality Esto es guerra es quien ayuda con donaciones y no sus integrantes, salvó Alejandra Baigorria.

“Yo creo que el programa es el que ayuda, mas no ellos porque no los he visto hasta ahora sacar de la suya e ir y ayudar. Hay una diferencia. Esto es guerra, a través de su formato, es el que apoya. Es verdad, están ayudando y toda ayuda suma”, comentó la locutora en su programa de Radio Capital.

Además, indicó que es el programa el que consigue las donaciones y “ellos (chicos reality) son parte del engranaje, pero con su bolsillo, con la suya, no he visto hasta ahora a ninguno que ha llevado víveres y que hayan subido un cerro ni cosa por el estilo”.

No obstante, recalcó que Alejandra Baigorria es una de las que ha intentado disminuir con su ayuda las consecuencias del coronavirus en la capital.

“A la única que he visto que ha sacado de la suya y que ha ayudado, ha sido Alejandra Baigorria. A los demás los he visto haciéndose los tercios, mirando a otro lado”, expresó