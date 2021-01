Karen Dejo se pronuncia tras ser captada en fiesta con Choca Mandros

Tras ser captada en una fiesta en Punta Hermosa, junto a Choca Mandros y Peter Fajardo, Karen Dejo se pronunció al respecto. La exconductora de TV aclaró que asistió a Restobar porque tiene permiso de funcionar con una capacidad menor a su aforo.

Karen Dejo indicó que solo estuvo un par de horas en la reapertura de un restobar en Punta Hermosa y aclaró que fue una coincidencia su encuentro con sus compañeros de trabajo, Peter Fajardo y 'Choca' Mandros.

Es así como la bailarina negó que el encuentro con sus compañeros haya sido planeado.

"Yo fui a un restobar que abrió sus puertas con capacidad de aforo reducida", señaló Karen Dejo.

“Quiero aclarar que yo no he ido con 'Choca', ni Peter Fajardo como se ha dicho. Además, el lugar no es una discoteca, sino un restobar con mesas y sillas", contó la joven, añadiendo que la información puede ser corroborada en las redes sociales del local, quien días atrás anunció que abriría sus puertas, previa reservación y con aforo reducido.



La participante de 'EEG' sostuvo que pasó un par de horas en el lugar, y fue testigo que sus otros compañeros del canal permanecieron menos de una hora en el local.

Karen Dejo aclaró que jamás besó a su acompañante

Karen Dejo aprovechó para aclarar que jamás besó a su acompañante y prueba de ello, hizo público en sus redes sociales el video que se grabó en el momento del supuesto beso.

"Dicen que me besé, pero no es verdad, solo me tomé un par de fotos y videos para Instagram puede parecer otra cosa, porque estoy de espaldas, pero no me bese con nadie", señaló la joven.

Como se recuerda, el programa Rodrígo González difundió un video donde se ve a Dejo junto a un caballero. En la nota indican que la pareja se dio un beso en la boca, hecho que desmintió la integrante de Esto es Guerra.