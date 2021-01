Andrea Luna calificó de machistas los comentarios por Tiktok con su mejor amigo

La actriz Andrea Luna aclaró que Sebastian Stimman es su mejor amigo, tras compartir un video de TikTok realizando un baile juntos, al ver este clip los seguidores de la artista saltaron y comenzaron a especular que había terminado su larga relación con Pietro Sibille.

Ante esto, la modelo indicó que aún es pareja de Pietro y que no entiende por qué cada vez que no sale con él piensan que ya no están juntos y expresó que solo demuestra lo retrograda que es nuestra sociedad.

“Siempre piensan que no estoy con Pietro y eso demuestra que vivimos en una sociedad machista. ¿Una mujer no puede tener amigos? Es una mentalidad elemental”, declaró Luna en una entrevista con el diario Trome.

Por otro lado, indicó estar muy feliz de la reactivación de la industria del teatro. Además, indicó que saber que pronto pisará un escenario la hace sentir viva, así solo estén tres personas presentes.

Asimismo, confirmó que se mantiene trabajando remotamente, pero que espera pronto regresar al teatro porque considera que es el único lugar donde se conecta realmente con la gente.

“Sí, efectivamente, espero pronto regresar al teatro porque es el único espacio que realmente siento que conecto con gente en vivo, real. El cine y la televisión me encantan, pero siempre voy a preferir el teatro”, comentó la actriz al mencionado medio.

Andrea Luna prepara nuevo estreno

La actriz comentó que pronto estrenará la obra ‘Ofelia conectada’ y que la transmisión se realizará desde el interior de su hogar.

“Voy a protagonizar una obra llamada ‘Ofelia conectada’, la transmisión será desde mi casa y estaré en escena con Cindy Díaz y Gabriel Gil. Las funciones serán en febrero y las entradas están en Joinnus. Además, este miércoles inicio el rodaje de la película ‘Verónica’ que voy a protagonizar”, reveló.