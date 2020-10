Pietro Sibille: “No le puedo hacer un 'piropo' a alguien que no conozco”

El actor peruano Pietro Sibille tuvo una conversación en vivo con su pareja Andrea Luna para promocionar una obra de teatro, sin embargo en un momento empezaron a hablar de algunos comentarios que tiene que aguantar Andrea, a través de las redes sociales.

El artista resaltó que no es celoso, pero explicó que ninguna mujer tiene que aguantar un ‘piropo’ entre comillas en la calle y menos aún en las redes, pues se esconden detrás de una pantalla.

“Obviamente como su novio, la voy a defender, pero no soy celoso, no soy celoso para nada. El problema está en ustedes, pues esos adjetivos están invadiendo la privacidad de Andrea. ¿No les entra eso en la cabeza? ¿No lo entienden?”

El artista también quiso dejar en claro que a ninguna mujer le gusta que le digan piropos:

“A ninguna mujer, pregúntenselo a cualquiera le gusta que le digan en la calle y menos a través de una pantalla, que es mucho más cobarde. Porque están protegidos a través de una pantalla, decirles piropos, entre comillas.

No, los piropos se hacen los enamorados, entre los que están enamorados, entre los novios, entre los esposos. Yo a mis sobrinos les hago piropos, yo a mi mamá le hago un piropo. Le digo ‘qué bonita estás’, Porque es mi mamá, porque es mi sobrino. A mi hermana le hago un piropo, a mi novia, le hago un piropo. No le puedo hacer un piropo a alguien que no conozco, no seas ‘cabr***, hijo de p***”, terminó diciendo muy enojado Pietro Sibille.

Después de este comentario, Andrea Luna quedó un poco incómoda y trató de cambiar el tema, resaltando que este viernes estrenan una obra de teatro.

¿Quién es Pietro Sibille?

El actor Pietro Sibille es quizá uno de los artistas de televisión, cine y teatro más conocidos. Tiene una amplia carrera, fuera de escándalos. Se hizo popular cuando protagonizó la serie de Tv ‘Misterio’ en Frecuencia Latina (Hoy ‘Latina’)