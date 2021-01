Irma Maury revela por qué se salió de Al Fondo Hay Sitio

Irma Maury era una de las integrantes más queridas de Al fondo hay sitio. Su irreverente personaje hizo que muchos la quisieran y también odiaran, sin embargo, era la columna vertebral de la familia González. Es por ello que tras saberse de su salida, muchos de los fans exprasaron su tristeza. La actriz revela por qué se salió de la serie cuando estaba en su mejor mometo.

La actriz que interpretó a Doña Nelly contó que se sentía cansada y tenía la necesidad de hacer algo más por su vida.

“Me fui de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice”, señaló al diario Correo.

“Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, contó la actriz peruana, quien tiene una gran trayectoria en producciones de gran éxito.

Por otro lado, aclaró que si bien es cierto decidió retitrarse de AFHS, no se ha dejado la actuación.

“Yo disfruto de todo lo que hago, disfruto de actuar, disfruté de mi época de trabajadora en una empresa privada, yo disfruto todo lo que hago y voy cerrando etapas. La actuación no la he cerrado, simplemente hice un alto como muchas otras veces”, indicó la querida artista.

¿Quién es Irma Maury?

Irma Maury es una primera actriz peruana, conocida de entre sus muchos roles como Doña Olga en la serie televisiva Mil Oficios y su rol estelar que desempeñó como Doña Nelly en la serie televisiva Al fondo hay sitio desde su primer episodio en 2009 hasta el año 2014.

Después de trabajar e obras teatrales, debutó en la televisión en la serie Tal como somos (1983), y se inició en la comicidad en el programa Risas y Salsa (1988).

En 1994 actuó en la telenovela Los de arriba y los de abajo como Doña Esmeralda. El año siguiente actuó en Los unos y los otros. En 1996 actuó en las series Tribus de la calle y Lluvia de arena.

Luego llegaron las producciones 'Mil Oficios, Rita y yo', 'Los del barrio', 'Magnolia Merino', 'Mi amor, el wachimán 3', entre otros.