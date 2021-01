¿Karina Rivera está embarazada? Sorprende con publicación

Karina Rivera luego de haber estado fuera de la pantalla chica durante varios meses, sorprendió a sus seguidores con inesperada publicación en su cuenta de Instagram.

¿Karina Rivera en Instagram revela que está embarazada?

La animadora infantil generó intriga a los cibernautas con el mensaje que dejó en su plataforma digital.

"Aún no lo puedo creer!!! Sigo sorprendida y llena de amor", escribió la expresentadora, acompañando con una imagen que decía: "Luego de 9 meses de espera".

Dichas palabras impactaron a su público, quienes comenzaron al preguntarle si estaba esperando un hijo por el siguiente post que generó más ansias.

"Sé que mueren por saberlo, he disfrutado y sonreído mucho leyendo cada mensaje, pero...Esperamos un poquito más?", agregó, mientras se veía otra foto que indicaba: "Nacerá alguien muy importante para mí".

Por su parte, Karina no ha confirmado ni negado ninguna información, solo aumentó las ansias de los usuarios con su último post.

¿Karina Rivera cómo se encuentra con su actual pareja?

Hace unos meses, Rivera confesó que se encontraba contenta por su romance que tenía más de medio año, pese algunos inconvenientes que pasó:

"Soy muy cautelosa en el amor, no soy una persona alocada, me gusta pensar bien las cosas. Y tampoco es que haya tenido mil amores. No. Soy una persona que toma las cosas con calma", expresó.

Cabe recordar, la conductora desmintió cualquier mal entendido sobre su relación y reveló su manera de ver el amor a sus 50 años a pesar de haber enfrentado una separación a inicios de 2020 con Orlando Fundichely.