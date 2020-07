Karina Rivera sobre su relación a sus 50 años: "Soy muy cautelosa en el amor"

Karina Rivera se encuentra contenta con su romance, pese al inconveniente que pasó por la declaración de la esposa de su actual pareja, quien la acusó de haber "metido" en su matrimonio.

Sin embargo, la conductora desmintió lo ocurrido y reveló su manera de ver el amor a sus 50 años a pesar de haber enfrentado una separación a inicios de este año con Orlando Fundichely.

La figura de Latina aunque finalizó su relación con el actor cubano, ambos decidieron darse una oportunidad en una relación amorosa aparte.

La conductora al haber estrenado un nuevo programa 'La ruta del amor', reveló cómo se siente en el aspecto amoroso:

"(El amor a los 50) es más racional, sabiendo que no quieres cometer errores vividos antes; es diferente, más sabio, más con la cabeza", indicó a Perú 21.

Además, agregó: "El amor de pareja es la expresión más hermosa, que no se debe perder. Sirve para construir metas, sueños. Es un apoyo, es tener un amigo en quien confiar y apoyarte"

¿Karina Rivera cómo se siente con su actual pareja?

Karina Rivera en su momento anunció que ningún malentendido se interpondría en su estable romance, por eso, manifestó que se encuentra muy contenta y ya tiene medio año enamorada.

"Soy muy cautelosa en el amor, no soy una persona alocada, me gusta pensar bien las cosas. Y tampoco es que haya tenido mil amores. No. Soy una persona que toma las cosas con calma", expresó.