Daniela Darcourt se compra depa, pero asegura no se va a “pituquear”

La pandemia del covid-19 ha golpeado a todo el país, muchas personas la han pasado realmente mal, sobre todo con la pérdida de sus seres queridos. Tal es el caso de la cantante Daniela Darcourt quien perdió a su abuelo por este terrible virus, sin embargo, la vida la da una nueva oportunidad de poder sonreír y todo gracias a su trabajo.

La salsera brindó una entrevista al diario Trome donde confesó que la compra de su propio departamento es todo un hito en su vida, uno de los grandes sueños que acaba de hacer realidad y no es más que el fruto de todo su esfuerzo. Esta es una de las razones por las cuales es indispensable mirar siempre hacia adelante.

Darcourt aseguró que su nuevo hogar se encuentra a 15 minutos de la casa de su mamá, ya que la idea era no alejarse mucho de ella en su barrio de La Victoria. “No soy de las que se van a pituquear, no me gusta eso”, le confesó la artista al mencionado diario dejando en claro que su modo se ser no cambiará por el hecho de estrenar nueva casa.

En este año 2020 que está por terminar, uno de los grandes hechos en la carrera de Daniela Darcourt ha sido convertirse en una de las artistas peruanas más escuchadas en la plataforma de Spotify, sobre todo gracias a la presencia que tuvo el consagrado salsero Tito Nieves en su carrera.

Cumplió otro deseo: conversar con Marc Anthony

En otro pasaje de la entrevista, Darcourt manifestó que haber entablado contacto con Marc Anthony, gracias a la mediación de Tito Nieves, también es uno de los grandes momentos que ha vivido en este año 2020, tan difícil para la humanidad.

Daniela confesó que el salsero de talla mundial la felicitó y la animó a que continúe firme en su carrera como cantante, la anima a llegar más lejos. ¿Colaborar con Marc Anthony en un futuro cercano?, ¿por qué no?, y es que la artista peruana no considera imposibles a estas alturas de su vida.

Las enseñanzas del 2020 que se va

Daniela Darcourt también se mostró bastante reflexiva por todo lo que le tocó vivir en este año tan complejo para la humanidad. De todo se aprende, pero lo importante es no bajar los brazos ya que “la vida es una sola”.

La salsera indicó que, por el momento, se encuentra soltera y en un momento de suma tranquilidad en la vida. Salud y trabajo, son los dos grandes pilares que la cantante peruana espera mantener el próximo 2021.